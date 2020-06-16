نوال الكويتية تهنئ الشيخ صباح الأحمد بعيد ميلاده

الثلاثاء 16 يونيو 2020

صورة أرشيفية Advertisements

حرصت المطربة نوال الكويتية على تهنئة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعيد ميلاده الموافق اليوم 16 يونيو الجاري.



ونشرت نوال صورة خلال لقائها بالصباح في إحدى المناسبات، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: " كل عام وأبونا وأميرنا وقائدنا بخير عسى الله يطول لنا في عمره ويعطيه الصحة والعافية، قائد الإنسانية".

ومن ناحية أخرى شاركت المطربة نوال الكويتة في أوبريت "انتوا لها"، هو أوبريت كويتي عربي يضم نخبة كبيرة من فناني الخليج وهم الفنانة أصالة والفنان ماجد المهندس وحسين الجسمي ونبيل شعيب و بلقيس و الفنان راشد الماجد وسناء الخراز ومحمد المسباح ومن أشعار الكوت وألحان فهد الناصر".