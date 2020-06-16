“نرجس العوامي” تفاجئ إعلامي طلب مقابلتها في كوفي برد صادم !

الثلاثاء 16 يونيو 2020

صورةر أرشيفية Advertisements

فاجأت الإعلامية نرجس العوامي، شخصا ادّعى أنه إعلامي برد صادم بعدما طالبها بالخروج في موعد لمعرفة المزيد عنها والتعرف إليها عن كثب.



نص المحادثة ونشرت مذيعة قناة “ام بي سي” نرجس العوامي، نص المحادثة التي دارت بينهما، عبر حسابها بموقع تويتر، والتي جاء فيها: “عادي أقابلك.. نشرب كوفي.. ونسولف.. حاب أتعرف عليك”، وجاء رد العوامي : “ما يخالف بس ممكن تجيب أختك عشان أخوي لايمل واحنا بالكوفي.. هو يتسلى واحنا بعد”.

هل ترضاها لأختك؟ ويبدو أن رد نرجس العوامي، تسبب في إرباك هذا الشخص الذي لم تفصح عن هويته، ولكنه عاد ليرد بقوله: “أنا طلبت باحترام.. وش قلة الحيا ذي.. أنتي إعلامية وأنا إعلامي.. وحبيت أتعرف عليك.. كلامك خطأ وعيب”، فردت عليه، قائلة: “ليش وش قلت؟”، ثم علقت على مجمل المحادثة بقولها: “هل ترضاها لأختك؟”.