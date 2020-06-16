نوال الكويتية تعتذر: أحترم كل الديانات والطوائف

متابعة بتجـــــــــرد: حذفت الفنانة نوال الكويتية صورة معدلة لـ”العشاء الأخير” أعادت نشرها عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، واعتذرت عن الخطأ الذي حصل، مؤكدة احترامها للأديان والطوائف كافة، وعدم قصدها الإساءة إلى الدين المسيحي.

وغردت نوال الكويتية بعد حذف الصورة: “أنا شفت صورة وأعجبتني كونها تجمع الفنانين، ولما اكتشفت أنها تحمل رمز ديني على طول تراجعت، لاني أكيد أحترم كل الديانات وكل الطوائف وكل البشر بألوانهم، وهذا معروف عني، وأعتذر لكل من ساء الفهم لأني إنسانة مسالمة وأحب الناس وأحب السلام نعيش في السلام”.

القضية بدأت حين أعادت نوال الكويتية نشر صورة رسمتها إحدى الفتيات، لمجموعة من الرموز الفنية في عالمنا العربي، على غرار لوحة “العشاء الأخير”، للرسام العالمي ليوناردو دافنشي التي صورت المسيح وتلاميذه. وكتبت الفتاة: “أعدت رسم لوحة (العشاء الأخير)، وسميتها (الأغنية الأخيرة)”، وظهر في اللوحة عدد من الفنانين أبرزهم أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، ونبيل شعيل، وعبد الله الرويشد، ورابح صقر، وأحلام، وآخرون.

التغريدة أثارت جدلأً واسعاً بين صفوف المتابعين بعد أن أعادت الفنانة نوال الكويتية نشرها، وهو ما ظهر في بداية الأمر على أنه إساءة من نوال للديانة المسيحية، ليتبيّن في النهاية أنها وقعت في الفخ دون معرفة خلفيات الصورة قبل اكتشاف الحقيقة وإزالتها عن حسابها عى تويتر.