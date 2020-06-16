لطيفة تسلي نفسها في الحظر بالاعتناء بأظافر والدتها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة التونسية لطيفة عن حبها الشديد لوالدتها، لافتة إلى أنها تسلي نفسها في فترة الحظر بالاعتناء بأظافر والدتها.

الفنانة التونسية نشرت مقطع فيديو لها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهو تقوم بعمل “باديكير ومانيكير” لوالدتها بنفسها، ثم قامت بتقبيل يدها.

لطيفة أرفقت مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: “قولولي بتعملوا ايه في الحظر.. انا بستمتع بالحظر مع أمي وبعملها باديكير ومانيكير.. ومستمتعين بالشمس.. اكتبولي واحكولي بتقضوا وقتكم في الحظر ازاي”.

جمهور الفنانة التونسية أثنوا على تصرفها مع والدتها، واهتمامها بها، وحرصها على قضاء الوقت معها.

وكانت الفنانة التونسية لطيفة قد علقت من قبل على طول فترة الحجر المنزلي ووقف الطيران بين البلاد، للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

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الفنانة التونسية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “الحنين إلى تونس وناسها وريحة رمضان فى شوارعها ومحلاتها يبكيني.. بدموع تغلبنى”.

يذكر أنه مع انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول، كشفت الفنانة التونسية لطيفة من قبل تفاصيل خوفها الشديد من هذا المرض، خاصة بعد إصابتها بدور برد، خشيت أن يكون مرض “كورونا”.

لطيفة قالت: “أنا صارلى اسبوع حابسه نفسي فى غرفتى ولابسه الماسك بالفلتر اخذت برد بسبب التكييف فى الاستوديو.. ولبست كل من فى البيت ماسك عشان امى.. يادوب اشوفها بالنهار واقعد معاها شويه فى البلكونة فى الشمس وادخل ثانى”.

وأضافت: “الحمدالله يارب خفيت واخذت ادويه وكل ماتتخيلوه من اعشاب.. واللى يكلمنى فى البيت نقله “#ماتقربليش.. والله موش حاخبى عليكم خفت شويه ولكن لما لقيت نفسي ولله الحمد اتحسنت وماعنديش حراره حمدت ربنا وصليت شكر لله.. ماحدش منكم يخاف من شوية برد يجيله”.

ونصحت جمهورها باتباع ما فعلته، بقولها: ” لازم تعملوا زيى هاتوا كل مواد التعقيم وتلبسوا ماسك احتياطى بجد ولو احد اخذ برد يحاول يبعد نفسه عاللى حواليه.. وطبعا اختصاصاتى ههههه التهوئة على طول والبخور والأعشاب”.