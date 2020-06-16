شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تتصدر التريند بفيديو استعرضت فيه يومياتها بالحجر المنزلي والان مع التفاصيل

الثلاثاء 16 يونيو 2020

صورة أرشيفية

تصدرت النجمة المغربية سميرة سعيد التريند في السعودية بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "انستقرام" واستعرضت من خلاله يومياتها بالحجر المنزلي المفروض خوفاً من تفشي عدوى فيروس كورونا.



وظهرت سميرة سعيد في المقطع المتداول وهي تمارس الرياضة بلياقة بدنية عالية على الدراجة الكهربائية، معترفة أن الحجر المنزلي جعلها تعتني بأكلها وتركز أكثر على ممارسة الرياضة.

وتلقت النجمة المغربية المقيمة في القاهرة تعليقاً من صديقتها أنغام التي كتبت لها: "عاش يا قمر"، كما جاءتها الكثير من التعليقات من متابعيها الذين أثنوا على عنايتها بقوامها ولياقتها وبشرتها لتبدو في قمة جمالها وأنوثتها مع كل عام.

سميرة سعيد بدون ماكياج وكانت سميرة سعيد قد فاجأت محبيها مؤخراً بنشرها صورة جديدة لها وهي تمارس رياضة السباحة بداخل حمام السباحة بمنزلها الفخم، وظهرت في الصورة بدون مكياج نهائياً لتكشف عن نعومة ونضارة بشرتها، حيث علقت على منشورها بقولها: "وسط ضغوط الحياة.. لحظات قليلة من الإسترخاء".

سميرة سعيد وابنها وتحرص النجمة المغربية من وقت لآخر على نشر صور تجمعها بابنها الوحيد شادي النابلسي - 25 عاماً - والذي لفت الأنظار بوسامته الشديدة وحبه لممارسة الرياضة، وكذلك ارتباطه بوالدته وتخصيصه وقتاً كافياً لقضائه معها سواء في التنزه أو ممارسة الرياضة.

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أغنيات سميرة سعيد وتستعد سميرة سعيد حالياً لتسجيل أغنية من ألبومها الجديد والتي اختارت لها اسماً مبدئياً هو "قط وفار"، وهي من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نابلسي، وتسجيل صوت أمير ناثان، بينما كان آخر ما قدمته لمحبيها الأغنية الخاصة بتترات مسلسل "لما كنا صغيرين" والذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضى، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين ومن توزيع نادر حمدى.

سميرة سعيد تتصدر التريند بفيديو استعرضت فيه يومياتها بالحجر المنزلي

تصدرت النجمة المغربية سميرة سعيد التريند في السعودية بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "انستقرام" واستعرضت من خلاله يومياتها بالحجر المنزلي المفروض خوفاً من تفشي عدوى فيروس كورونا.

وظهرت سميرة سعيد في المقطع المتداول وهي تمارس الرياضة بلياقة بدنية عالية على الدراجة الكهربائية، معترفة أن الحجر المنزلي جعلها تعتني بأكلها وتركز أكثر على ممارسة الرياضة.

وتلقت النجمة المغربية المقيمة في القاهرة تعليقاً من صديقتها أنغام التي كتبت لها: "عاش يا قمر"، كما جاءتها الكثير من التعليقات من متابعيها الذين أثنوا على عنايتها بقوامها ولياقتها وبشرتها لتبدو في قمة جمالها وأنوثتها مع كل عام.

سميرة سعيد بدون ماكياج وكانت سميرة سعيد قد فاجأت محبيها مؤخراً بنشرها صورة جديدة لها وهي تمارس رياضة السباحة بداخل حمام السباحة بمنزلها الفخم، وظهرت في الصورة بدون مكياج نهائياً لتكشف عن نعومة ونضارة بشرتها، حيث علقت على منشورها بقولها: "وسط ضغوط الحياة.. لحظات قليلة من الإسترخاء".

سميرة سعيد وابنها وتحرص النجمة المغربية من وقت لآخر على نشر صور تجمعها بابنها الوحيد شادي النابلسي - 25 عاماً - والذي لفت الأنظار بوسامته الشديدة وحبه لممارسة الرياضة، وكذلك ارتباطه بوالدته وتخصيصه وقتاً كافياً لقضائه معها سواء في التنزه أو ممارسة الرياضة.

أغنيات سميرة سعيد وتستعد سميرة سعيد حالياً لتسجيل أغنية من ألبومها الجديد والتي اختارت لها اسماً مبدئياً هو "قط وفار"، وهي من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نابلسي، وتسجيل صوت أمير ناثان، بينما كان آخر ما قدمته لمحبيها الأغنية الخاصة بتترات مسلسل "لما كنا صغيرين" والذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضى، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين ومن توزيع نادر حمدى.