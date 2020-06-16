شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 16 يونيو 2020 أعلن الدكتور محمد خالد، مدير الرعاية المركزة بمستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية في مصر، والطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، أمس الاثنين، وفق "روسيا اليوم".

Advertisements وقال خالد عبر حسابه على فيسبوك اليوم: "أحبتي الغاليين أسرتي وأهلي وأصدقائي ومرضايا، أنا بخير من الله أزمة وهتعدي بفضل الله والدعاء ربنا كريم وهييسرها". وأضاف: "خدوا بالكم على أنفسكم وكل عزيز لكم".

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