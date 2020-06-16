شكرا لقرائتكم خبر عن ريم عبدالله تحصل على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 16 يونيو 2020 صورة أرشيفية بموافقة ولي العهد وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، منح 234 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة، للتبرع لأحد أعضائه الرئيسيين، وذلك بعض النظر عما إذا كان أعضاؤهم من قريبين أو ميتين دماغياً، ومن بينهم الفنانة "ريم عبدالله".

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