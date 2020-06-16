بعد إصابة زوج داليا البحيري بكورونا.. هذه حالة عادل إمام الصحية

متابعة بتجــــــــــرد: أثار إعلان الفنانة داليا البحيري خبر إصابة زوجها بفيروس كورونا وإجرائها مسحة للاطمئنان على صحتها وصحة أطفالها، قلقاً لدى جمهور الزعيم عادل إمام، وذلك بسبب مشاركة البحيري للزعيم في مسلسل “فلانتينو”، خاصة أن هناك شائعات انطلقت من فترة عن إصابة الزعيم بكورونا.

وقال مصدر مقرب من الزعيم، إن صحة عادل إمام بخير ولا خوف عليه من أن يكون قد أصيب بكورونا، وذلك لأن الزعيم انتهى من تصوير حلقات مسلسل فلانتينو كاملة قبل رمضان بشهرين، وهو ما يعني أن زوج داليا البحيري لم يكن مصاباً بكورونا وقتها ويستبعد أن تكون الفنانة داليا البحيري قد انتقلت إليها العدوى لكونها لم تكن موجودة عند زوجها من الأساس.

يذكر أن الفنانة داليا البحيري شاركت الزعيم عادل إمام في مسلسل “فلانتينو” الذي عرض في موسم الدراما الرمضاني الماضي، وشاركهما فيه الفنانة دلال عبدالعزيز ورانيا محمود ياسين وحمدي الميرغني وإخراج رامي إمام.