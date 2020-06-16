الصور الأولى من شهر عسل محمد الشرنوبي وزوجته

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأت راندا رياض زوجة النجم محمد الشرنوبي، متابعيها وجمهور زوجها بنشر أول صورة لهما من شهر العسل الذي يقضيانه بإحدى المدن الساحلية في مصر.

كذلك نشر النجم المصري صورة عفوية داخل حوض السباحة خلال تواجده في شهر العسل وعلق عليها بعبارة “الحمدلله”، وتلقى الكثير من تعليقات التهنئة من محبيه.

وكان الشرنوبي قد احتفل بعقد قرانه على مديرة أعمال الفنانة أنغام، في حفل عائلي بسيط في منزل العروس اقتصر على عدد قليل جداً من أفراد الأسرتين، بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا‎.‎

وعلق الشرنوبي على الحفل بأنه لم يستطع أن يدعو أي أحد من أصدقائه أو زملائه التزامًا بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وظهر الشرنوبي وزوجته وهما يرقصان على أنغام أغنية “حتة من الخيال” التي طرحها في ألبومه الأخير.

يشار إلى أن الشرنوبي فاجأ جمهوره في ديسمبر الماضي، بإعلان خطوبته، ‏ثم أعاد المفاجأة مرة أخرى بإعلانه عقد القران ثم إتمام الزفاف‎.‎