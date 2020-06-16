تأجيل حفل توزيع جوائز “بافتا” إلى أبريل 2021

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما «بافتا» تأجيل حفل توزيع جوائزها إلى 11 أبريل 2021، بعدما كان يقام في فبراير من كل عام.
وتأتي هذه الخطوة بعد قرار أكاديمية السينما في هوليوود تغيير موعد جوائز الأوسكار لعام 2021 من فبراير إلى أبريل بسبب جائحة فيروس كورونا.
كما أعلنت الأكاديمية أيضاً تغيير قواعد التأهل للمسابقة بحيث تشمل الأفلام التي تم تقليص إصداراتها السينمائية أو تحولت إلى إصدارات عبر الإنترنت فقط مؤهلة للمشاركة في المسابقة.
وقال رئيس لجنة الفيلم مارك سامويلسون إن الموعد الجديد سيعطي جميع الأفلام أفضل فرصة ممكنة لإصدارها ومتابعتها بشكل صحيح.
وتم إغلاق دور السينما في بريطانيا منذ 20 مارس الماضي، في إطار جهود الدولة لوقف تفشي فيروس كوفيد-19.
وأعلنت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية الأمريكية وشبكة إيه بي سي نيوز أمس إقامة حفل جوائز الأوسكار الـ93 للعام القادم في 25 أبريل 2021، بعد 8 أسابيع من الموعد المقرر بسبب تأثير كورونا على صناعة الأفلام، في رابع تأجيل لجوائز الأوسكار.
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