معتصم النهار يطل على جمهوره بعد غياب.. و”الأحد منحكي”

متابعة بتجـــــــــرد: يحلّ النجم السوري معتصم النهار ضيفًا على برنامج “الأحد منحكي” مع جسيكا عازار عبر شاشة “ام تي في” مساء الأحد الموافق 21 حزيران/يونيو الجاري.
وسيتحدث معتصم النهار خلال الحلقة عن العديد من المواضيع الفنية والإجتماعية كما سيتطرق إلى حياته الخاصة والمشوار الذي سلكه حتى وصوله إلى المكانة التي هي عليها اليوم.
على صعيد آخر، يواصل معتصم النهار تصوير مسلسله الجديد “من الآخر” في لبنان والعمل من كتابة إياد أبو الشامات وإخراج شارل شلالا ويشارك في فيه عدد من النجوم نذكر من بينهم ريتا حايك، بديع أبو شقرا، رولا حمادة وسينتيا سامويل.
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