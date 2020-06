إطلاق قناة تحتفي بأعمال توم كروز

متابعة بتجـــــــــــرد: تعتزم OSN إطلاق قناةCruise Control المؤقتة والمخصصة لأعمال النجم توم كروز في العاشرة من صباح 19 يونيو، حيث تدعو الشبكة الترفيهية الرائدة عشاق أفلام الإثارة والتشويق إلى عدم تفويت الفرصة ومتابعة أروع أفلام الممثل الشهير احتفالاً بيوم ميلاده في 3 يوليو المقبل.

وستبث القناة 19 من أفضل أفلام كروز لغاية 4 يوليو، بما فيها Top Gun (1989) وMission: Impossible – Fallout (2018)، علاوة على فيلمه الحائز على جائزة الأوسكار Born on the Fourth of July، وغيرها من الأفلام المليئة بالأحداث الحماسية.

ويُعرَف توم كروز بأنه من كبار نجوم هوليوود وأحد أشهر الممثلين الأمريكيين، بالإضافة إلى كونه منتجاً معروفاً. وقد فاز كروز بالعديد من الجوائز، بما فيها 3 جوائز غولدن غلوب، وتمّ ترشيحه 3 مرات لنيل جوائز أوسكار.