مصرية أمريكية تغني للجيش الأبيض: يواجهون المجهول لنبقى أحياء

"هذا مخصص لجميع الأطباء والممرضات وكل العاملين في الخطوط الأمامية ضد فيروس كورونا، الذين ضحوا بحياتهم من أجل رعاية أولئك الذين تأثروا بـ COVID-19".. كانت تلك بضع كلمات كتبتها المغنية المصرية الأمريكية ليانا أفيوني ضمن كليبها الأول الذي يحمل اسم "Army In White".

وتم تصوير الألبوم بالكامل في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في مدينة نيويورك لكون ليانا تعيش هناك، كما تم تسجيل الأغنية بالعربية والإنجليزية.





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وشارك ليانا في كتابة كلماتها أندرو بيل، وهي من ألحان الدكتورة أروى الشاعر وجورج جميل، وهندسة صوتية جرجس صبحي بينما قام رفيق جوزيف بتصوير وإخراج الكليب.

وقالت: "أعيش في نيويورك وهي واحدة من المراكز الرئيسية في العالم لفيروس كورونا، ولكون أمي طبيبة فلقد شعرت بما يقدمونه وما يعانون من أجل تقديم أفضل رعاية لأي مصاب، وأسمع منها ومن أصدقائها عما يحدث معهم يوميا، ولقد شعرت بالامتنان لأنهم يواجهون المجهول من أجل بقائنا علي قيد الحياة".

وليانا حاصلة على شهادة الهندسة المدنية، ومنذ انتقلت للعيش نيويورك بدأت التدريب كممثلة ومنتجة وأحيانا تقدم عروضا كوميدية، ولكن الأغنية الجديدة هي أول ما تقدمه في عالم الغناء حيث لا تعتبره خيارا مهنيا لها، وإنما طريقة ممتعة للتعبير عن الذات.



