القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاد مقتل الأمريكية بريونا تايلور، المسعفة ذات البشرة السمراء، إلى الواجهة بعد 3 أشهر على إطلاق الشرطة 8 رصاصات عليها لدى اقتحام منزلها، وذلك بعد رسالة المغنية الأمريكية الشهيرة بيونسيه إلى المدعي العام بولاية كنتاكي.
وطالبت النجمة الأمريكية المدعي العام، بتحقيق العدالة لتايلور، التي قتلتها الشرطة في شقتها في مارس الماضي.
وكانت المسعفة بريونا تايلور (26 عاما) في منزلها مع شريك حياتها، حين اقتحمت عناصر من شرطة مدينة لويسفيل بابها، وهم يحملون مذكرة تفتيش، للبحث عن مشتبه به لم يعد يعيش في المبنى وكان مسجوناً أصلاً، وأطلقت الشرطة 8 رصاصات عليها، وفق محامي أسرة تايلور.
وقالت بيونسيه في الرسالة التي أرسلتها لمكتب المدعي العام، ونشرتها على موقعها الإلكتروني الرسمي الأحد: "3 أشهر مرّت ولا تزال أسرة بريونا تايلور تنتظر تحقيق العدالة.. 3 أشهر مرّت ولم يتم القبض على أي أحد، ولم يتم فصل أي من العناصر.. 3 أشهر مرّت أثارت تحقيقات الشرطة فيها أسئلة أكثر من الأجوبة".
وطلبت المغنية من المدعي العام مقاضاة الشرطيين المتورطين والتزام إجراء تحقيق شفاف ومحاكمة مفتوحة، وكذلك الممارسات واسعة الانتشار التي تؤدي إلى عمليات القتل المتكررة التي تطال مواطنين عزل.
وعاد مقتل بريونا تايلور إلى الواجهة تزامناً مع احتجاجات مناهضة للعنصرية اجتاحت الولايات المتحدة بعد وفاة جورج فلويد في 25 مايو (أيار) بحيث ردّد اسم الشابة بانتظام.
كانت هذه تفاصيل خبر على غرار فلويد.. بيونسيه تطالب بالعدالة من قتلة "بريونا تايلور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.