بالصور- إيغي أزاليا تستعرض رشاقتها بعد أيام من الانجاب

منذ أيام، وضعت مغنية الراب الاسترالية إيغي أزاليا حداً لكل الإشاعات وأكدت رسمياً أنها أصبحت أمًا دون أن تكشف عن هوية الأب.

واتخذت المغنية من حسابها على انستغرام منبراً للإعلان عن الخبر في منشور، حيث بدأت القصة بجملة: “لدي ابن”. وتابعت موضحة انها انتظرت الوقت المناسب لتتشارك هذه الأخبار مع الجمهور. لافتة الى أنها تريد المحافظة على خصوصية حياة ابنها وانها تحبه أكثر من ان تستطيع التعبير بالكلمات.

منذ ساعات، استعرضت “أزاليا” رشاقتها بصور جديدة نشرتها عبر حسابها على انستغرام حيث ظهرت بجسد رشيق وهي ترتدي “جمبسوت” أسود اللون.

نشير أن الاشاعات تحدثت عن ان ايغي رزقت بمولودها الأول من صديقها مغني الراب، بلايبوي كارتي خاصة بعدما هنأ DJ Akademiks الثنائي في الأول من مايو على ولادة ابنهما.