جوزيف عطية ومليون خط أحمر

تخطى فيديو كليب جوزيف عطية الجديد لأغنيته الخليجيّة الأولى “خط أحمر” عتبة المليون مشاهدة على يوتيوب وذلك بعد أسبوع من إطلاقه. كما دخلت الأغنية ضمن قائمة أفضل الأغاني العربية على تطبيق أنغامي وهي متوفّرة على كافّة المتاجر الرقمية.

وتحمل هذه الأغنية مزيجاً بين الجو الرومانسي والراقص، وهي من كلمات فراس الحبيب وألحان بسام مهدي وتوزيع عمر صباغ. والكليب حمل توقيع كفاح.

يذكر أنّ عطيّة يعمل حاليّاً على أغنية باللهجة المصرية وذلك بالتعاون معDJ Rodge ويحضّر أغاني جديدة لم يعلن بعد عن تاريخ إطلاقها بعد.