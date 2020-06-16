Little Women يقترب من تحقيق 100 مليون دولار أميركى بالسوق الأجنبية

كشف موقع فارايتي عن اقتراب فيلم Little Women من تحقيق ١٠٠ مليون دولار أمريكي بالسوق الأجنبية، وذلك بالتزامن مع بدء فتح السينمات حول العالم، وذكر الموقع أن أغلب التذاكر التي بيعت بعد فتح السينمات كانت من اليابان بقيمة 495 ألف دولار والدنمارك بقيمة ما يعادل ٧٦٠ دولار أمريكي وهو ما يعطي أمل كبير في عودة النشاط السينمائي مرة أخرى.

فيلم Little Women مقبتس عن رواية المؤلفة لويزا ماى الكوت الكلاسيكية، ويسرد الفيلم الجديد حياة أربعة فتيات يتخيلن عالمًا يتجاوز محيطهن المتواضع خارج مدينة بوسطن التي تعود إلى حقبة الحرب الأهلية، عام 1868.

وسرعان ما يخضن تجارب جديدة من نوعها خارج إطار المألوف عن المرأة فى تلك الفترة، وإظهار الفتاة بأنها متمكنة ويمكنها فعل المستحيل.

فيلم Little Women بطولة فلورنس بوج، ميريل ستريب، تيموثي شالاميت، إيما واتسون، ساويرس رونان، بوب اودنكيرك، لورا ديرن، جيمس نورتون، إليزا سكانلين، تريسي ليتس، لويس جاريل، كريس كوبر، آبي كوين ، ساشا فرولوفا، جيمي جزريان.

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