استئناف تصوير الجزء الثانى من "أفاتار" فى نيوزيلندا الخالية من "كورونا"

يستأنف المخرج جيمس كاميرون، تصوير الجزء الثانى من فيلم الخيال العلمى الشهير "أفاتار" فى نيوزيلندا بعد أن تمكنت من القضاء على وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وحصل طاقم الفيلم، بمنإلا أن لانداو قال، إن نيوزيلندا لديها الكثير لتحققه من وراء ذلك، وقال لقناة (وان نيوز) الإخبارية النيوزيلندية بعد خروجه من فندق فى ولنجتون، كان يقيم فيه مع زملائه فى حجر صحى منذ وصولهم، "هذا الإنتاج بمفرده سيوفر 400 وظيفة للنيوزيلانديين للعمل ضمن فريقه".

وأضاف، "خلال الأشهر الخمسة القادمة فقط، سننفق ما يربو على 70 مليونا هنا"، وأوقف تصوير الفيلم، فى مارس ، قبيل أن تفرض نيوزيلندا إجراءات عزل عام صارمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونجحت إجراءات العزل العام فى كبح تفشى الوباء، لترفع نيوزيلندا خلال الأسبوع الماضى جميع القيود التى تفرضها باستثناء القيود على الحدود بعد إعلانها أنها خالية من الفيروس، لتصبح بذلك واحدة من أوائل دول العالم التى عادت الحياة فيها إلى طبيعتها قبل انتشار الوباء.

وسُمح لكاميرون ولانداو، والعشرات من العاملين ضمن طاقم الفيلم بالعودة إلى نيوزيلندا بناء على أسباب اقتصادية، وصفها النقاد بأنها غير عادلة فى وقت لا تزال فيه عائلات منفصلة عن بعضها البعض، بينما تكافح شركات للعمل من دون كوادرها الرئيسية.

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واشتهرت جبال نيوزيلندا، ومروجها وغاباتها بثلاثية أفلام "لورد أوف ذا رينجز" أو "سيد الخواتم"، ونجحت فى جذب عدد متزايد من مشروعات الإنتاج السينمائى الكبرى خلال السنوات الأخيرة.

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