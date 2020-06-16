شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي تكشف عدم امتلاك مدعي زواجها أي مستند رسمي أمام محكمة الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، على إدعاء مدير أعمالها السابق الزواج منها والذى تقدم إلى المحاكم، لإثبات زواجه منها، بالتذكير بأن جلسة اثبات الزواج كانت بتاريخ 2/6/2020 ورفعها المدعو (م.و) أمام محكمة الاسرة لإثبات الزواج وتم تأجيلها إلى اليوم.

وذكرت هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، بعض تفاصيل جلسة اثبات الزواج سالفة الذكر قائلة: "حضر المحامين و لم يبرز محاميه أي مستند رسمي ولا حتى شهود وقال: عقد الزواج انسرق !! القاضي رد إن السرقة مش صلاحيات محكمة الاسرة وفجأة محاميه قله معايا عقد وطلب تأجيل الجلسة خوفا من تحويلها للحكم، وتأجلت لليوم".

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وفي وقت سابق، نفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، ما يتم تداوله حاليا على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن زواجها من أحد الأشخاص، والذى تقدم إلى المحاكم، لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية، وهى واقعة غريبة، فدائما ما يسعين السيدات إلى إثبات زواجهن وليس العكس، ولكن مع تداول وثيقة مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعى، تشير إلى زواج هيفاء وهبى من مدير أعمالها محمد وزيرى، علقت هيفاء وهبى على الأمر عبر حسابها على "تويتر" .

وقالت هيفاء، "ادعاء اثبات زواج المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة وساتخذ بعد انتهاء الاجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيحة التحقيق وما اسفر عنه حكم القضاء في ذلك شكرا".

وقالت هيفاء فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السما والأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم و عقلبي متل العسل لأن هيدا شغلي، تا تجي أنت بالآخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا؟ خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟ مش أنا الغلطانة إني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة!".