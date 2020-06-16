شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث على التوالي .. أحمد السقا يستعيد ذكريات فيلم حرب أطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أحمد السقا، على استعادة ذكرياته لليوم الثالث على التوالي، بصورة من كواليس تصوير فيلم حرب أطاليا، الذي عرض عام 2005، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

ولم تكن تلك الصورة هي الأولي من نوعها للسقا من وراء كواليس تصوير فيلم حرب إيطاليا، فسبق ان نشر صورة أمس تجمعه مع النجمة نيللي كريم والسيناريست تامر حبيب، في أحد أماكن التصوير في إيطاليا.

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وفى سياق آخر، يشارك السقا فى موسم دراما رمضان المقبل ، بشخصية صعيدية جديدة ، من إخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، حيث أعلن السقا الأيام الماضية عن تقديمه لمسلسل جديد يعود به للدراما بعد توقيعه رسمياً لشركة سينرجى.

ويقدم السقا شخصية صعيدية فى إطار من الغموض والإثارة، خاصة أن السقا يعد من أقوى الممثلين الذين قدموا اللهجة الصعيدية فى جيله، إذ يتقنها باحترافية شديدة، ويرصد ”الخليج 365” الأعمال التى قدمها السقا باللهجة الصعيدية من قبل ونجح من خلالها نجاحاً كبيراً:

فيلمي "الجزيرة" شارك فى بطولته بجانب السقا، كل من محمود ياسين، هند صبرى، خالد الصاوى، محمود عبد المغنى، زينة، بالاضافة إلى عدد كبير من الفنانين، تأليف محمد دياب، إخراج شريف عرفة. ومسلسل ولد الغلابة