شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بيومى فؤاد يحتفل بعيد ميلاده فى لوكيشن تصوير أحد أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان بيومي فؤاد بعيد ميلاده الخامس والخمسين اليوم الثلاثاء داخل لوكيشن تصوير عمل جديد بدأ تصويره خلال الأيام القليلة الماضية، حيث فاجأه الفنانين المشاركين معه فى البطولة باحضار تورتة والاحتفال معه بعيد ميلاده.

يذكر أن الفنان بيومى فؤاد شارك في شهر رمضان الماضى فى مسلسل "خيانة عهد" الذى عرض على قناة الحياة، وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما شارك أيضاً فى رمضان الماضى بمسلسل "رجالة البيت" مع أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.

إضافة إلى مشاركته فى بطولة مسلسل "اتنين فى الصندوق" تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى.

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