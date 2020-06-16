شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصوير أول مشهد.. منة شلبي بصحبة محمد هنيدي: بسم الله توكلنا على الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة منة شلبي، متابعيها وجمهورها، بصورة لها مع النجم محمد هنيدي، عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، والتي ظهرا فيها من وراء كواليس تصوير الفيلم الجديد "النمس والإنس"، الذي يشاركا في بطولته سوياً داخل استوديو شريف عرفة.

وكتبت شلبي، على الصورة التي نشرتها وتزامن مع نشرها هنيدي، بسم الله توكلنا على الله، وسرعان ما استقبلا عدد كبير من التهنئات على بدء تصوير الفيلم الجديد.

أكد النجم محمد هنيدى لـ"الخليج 365"، أنه انتهى من تصوير أول مشهد في فيلمه الجديد "النمس والإنس"، داخل استوديو شريف عرفة قائلاً: "دعواتكوا بنحاول نسعد الجمهور في أوقات صعبة ويارب تعدى على خير"، ويتولى إخراج العمل المخرج شريف عرفة، وجمعت المشاهد بينه وبين الفنانة منة شلبى ويستمرالتصوير حتى منتصف الليل، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة من فيروس كورونا، وتعقيم أماكن التصوير بشكل دائم.

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