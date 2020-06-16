- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصوير أول مشهد.. منة شلبي بصحبة محمد هنيدي: بسم الله توكلنا على الله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة منة شلبي، متابعيها وجمهورها، بصورة لها مع النجم محمد هنيدي، عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، والتي ظهرا فيها من وراء كواليس تصوير الفيلم الجديد "النمس والإنس"، الذي يشاركا في بطولته سوياً داخل استوديو شريف عرفة.
وكتبت شلبي، على الصورة التي نشرتها وتزامن مع نشرها هنيدي، بسم الله توكلنا على الله، وسرعان ما استقبلا عدد كبير من التهنئات على بدء تصوير الفيلم الجديد.
أكد النجم محمد هنيدى لـ"الخليج 365"، أنه انتهى من تصوير أول مشهد في فيلمه الجديد "النمس والإنس"، داخل استوديو شريف عرفة قائلاً: "دعواتكوا بنحاول نسعد الجمهور في أوقات صعبة ويارب تعدى على خير"، ويتولى إخراج العمل المخرج شريف عرفة، وجمعت المشاهد بينه وبين الفنانة منة شلبى ويستمرالتصوير حتى منتصف الليل، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة من فيروس كورونا، وتعقيم أماكن التصوير بشكل دائم.
منة شلبي
ويحرص صناع الفيلم خلال الفترة الحالية على تجهيز كافة المتطلبات، لضمان سلامة أبطال العمل من ناحية، ولكي يتم إنجاز التصوير في أسرع وقت، وليخرج في أفضل صورة من ناحية أخرى.
يذكر أن المخرج شريف عرفة وشركة الإنتاج تعاقدا مع كل من محمد هنيدى، منه شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، ومحمود حافظ، للمشاركة فى بطولة "النمس والإنس" وجارٍ التعاقد مع مجموعة أخرى من الممثلين خلال الأيام المقبلة.
ويعود محمد هنيدى بفيلم "النمس والإنس" إلى السينما بعد 3 سنوات ، حيث قدم آخر أعماله فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" عام 2017 بمشاركة درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى ومحمود حافظ وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف اسماعيل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصوير أول مشهد.. منة شلبي بصحبة محمد هنيدي: بسم الله توكلنا على الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.