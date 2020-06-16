شكرا لقرائتكم خبر عن ملحمة جديدة لأصحاب البشرة السمراء في Da 5 Bloods لـ سبايك لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع المخرج العالمى الحاصل على جائزة الأوسكار سبايك لى، أن يخطف أنظار العالم من جديد ولكن هذه المرة إلى منصة نيتفلكس، وليس إلى دور العرض كـالمعتاد، حيث طرح له فيلم Da 5 Bloods، يوم 12 يونيو الجارى، تزامنا مع الأحداث الأمريكية بعد مقتل صاحب البشرة السمراء جورج فلويد، العمل الذى وصل وقت عرضه إلى ساعتين و 34 دقيقة، وحصل على تقييم وصل إلى 92% على موقع Rotten Tomatoes، و 6.8 على موقع imdb.

استطاع العمل أن يسلط الضوء على استخدام الجنود أصحاب البشرة السمراء في الحروب، وغيرها من المهمات الصعبة في هذا الوقت، وبدأت أحداث الفيلم الجديد ببعض اللقطات الأرشيفية لـ الملاكم الراحل محمد على، ولاعب الأمريكان فوتبول تومي سميث، والرياضي الأمريكي جون كارلوس، الذى تحدثوا عن معاناة أصحاب البشرة السمراء في مختلف الأوقات في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى بعض من اللقطات الأرشيفية لـ حرب فيتنام التي انتهت في 1975، التي ظهرت خلال العمل، والتي بالتأكيد أضافت الكثير إلى ثقل الفيلم.

من أهم مميزات فيلم Da 5 Bloods الربط في أحداث الماضى والحاضر، دون إزعاج المشاهد، حيث تنقلت المشاهد بسهولة وخفية بين الأحداث، العمل تكون من العديد من العناصر التي ساعدت في نجاحه، جنبا إلى ما تمر به أمريكا بسبب مقتل جورج فلويد صاحب البشرة السمراء، مما أدى إلى إشتعال الشارع الأمريكى من جديد بسبب مشكلة التفرقة العنصرية بين أصحاب البشرة البيضاء والسمراء.

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لا يمكن تصنيف فيلم Da 5 Bloods على أنه فيلم وثائقى أو فيلم درامى، ولكنه يبرز ما حدث في حرب فيتنام مع مجموعة من الجنود الأمريكين الذين فقدوا قائدهم، وقرروا العودة من جديد إلى الأراضى الفيتنامية لأخذ ما تبقى من رفاته إلى بلدهم، جنبا إلى بعض اللقطات الكوميدية المبنية على الموقف، التي تهدئ من لقطات الحرب والمغامرة.

الفيلم يحتوى على الكثير من المشاهد المؤثرة التي توضح مدى تعلق هذه المجموعة ببعضها البعض، ومحاولاتهم المستمرة للحفاظ على حياة بعضهم البعض، جنبا إلى ذلك يحاولون الوصول إلى موقع الكنز الذى فقدوه في أثناء الحرب.

العمل الجديد من كتابه داني بيلسون وبول ديميو وكيفين ويلموت وسبايك لي، فيلم Da 5 Bloods من بطولة ديلروى ليندو، جوناثان ماجورز، كلارك بيتيرز، نورم لويس، إزاياه وايتلوك جونيور، ميلانى ثيري، بول والتر هوسير، جاسبر باكونين، جونى تراينجين، لي يان، نجيين نجوك لام، ساندى هونج فام، مع جون رينو وتشادويك بوسمان.