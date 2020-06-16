شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يستعيد ذكرياته في تجسيد شخصية أحمد زكي: الإمبراطور 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد رمضان، على استعادة ذكرياته في تجسيد النجم الراحل أحمد زكي، في احدى البرامج التلفزيونية، والتي نجح بشكل كبير في تقليد شخصية الراحل بشكل كبير.

ونشر رمضان، مقطع فيديو له وهو ضيف في أحد البرامج عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهو يقلد الفنان الراحل أحمد زكي في مؤتمر الاعلان عن فيلم "حليم" التي جسد فيها شخصية الراحل عبد الحليم حافظ.

وكتب رمضان على مقطع الفيديو الذي حصد مشاهدات كبيرة في وقت قصير من نشره "ان شاء الله مسلسل الامبراطور، رمضان 2021".

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وأعلن النجم محمد رمضان منذ أيام تجسيده حياة النمر الأسود الفنان الراحل أحمد زكى، عبر حسابه الشخصى بـ "انستجرام" من خلال مسلسل "الأمبراطور أحمد زكى"، والذى سيعرض في رمضان المقبل لعام 2021، دون الكشف عن تفاصيل الأسماء المشاركة في المسلسل سواء المؤلف أو المخرج أو باقى فريق العمل.



محمد رمضان

وكان الكاتب الكبير وحيد حامد أكد لـ"الخليج 365"، أن المخرج محمد سامى تواصل معه في أواخر أيام شهر رمضان الماضى، أثناء عرض مسلسل "البرنس"، واقترح عليه فكرة مشروع جديد وهى تقديم قصة حياة النجم الراجل أحمد زكى ويقوم ببطولته النجم محمد رمضان، ورحب بالمشروع وتحمس له. لكنه قال أنه مشغول حاليا بالجماعة الجزء الثالث

ونشر النجم محمد رمضان، فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" أثناء تجسيده في أحد اللقاءات التليفزيونية للنجم الراحل، وعلق قائلا، "قلت زمان أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل "أحمد زكي" .. ودلوقتي بعلن ان شاء الله عن مسلسلي القادم الامبراطور أحمد زكي رمضان2021، ثقة في الله نجاح".

يذكر أن آخر أعمال النجم محمد رمضان مسلسل "البرنس" ع من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.