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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. تختار مين عشان يمثل شخصية العملاق أحمد زكى؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل والترشيحات شهدتها منصات التواصل الاجتماعى، منذ أن تم الكشف عن الاتجاه لعمل مسلسل حول حياة النجم الراحل أحمد زكى ليكون ضمن سباق مسلسلات رمضان 2020.
الترشيحات التى قدمها الجمهور على السوشيال ميديا، تمثلت فى 4 فنانين، وهم: محمد رمضان، عمرو سعد، آسر ياسين، وخالد النبوى.
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