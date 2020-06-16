شكرا لقرائتكم خبر عن حسن سامى: كورونا لم يصيبنى بسبب الاختلاط وأتابع مع الأطباء تليفونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رجل الأعمال حسن سامى، زوج الفنانة داليا البحيرى، عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته قبل أيام بكورونا حيث أكدت نتيجة التحاليل التى أجراها ‘صابته بالفيروس، مشيراً إلى أن حالته مستقرة تماماً وأنه أصبح مطمئن الآن بعدما أجرى كل أفراد أسرته التحاليل وخرجت سلبية.

وقال حسن سامى لـ"الخليج 365" أن الأعراض التى ظهرت عنده ليست شديدة ولم تدخل فى أى مراحل خطرة، مضيفاً إلى أنه يقضى فى فترة العزل الصحى لليوم الخامس فى منزل آخر بعيداً عن أسرته حتى لا يكون هناك مخالطة معهم كما أنه يتابع علاجه مع الأطباء تليفونيا خاصة وأن الأمر لم يستدعي إلى الآن تردد الأطباء عليه فى المنزل.



رجل الأعمال حسن سامى

وأشار حسن سامى إلى أن إصابته بفيروس كورونا لم تأت بسبب مخالطته لأشخاص مصابة بالفيروس خاصة وأن كل أفراد أسرته جاءت نتيجتهم سلبيه إضافة إلى أنه يذهب إلى شركته ويكون فى مكتبه دون تعامل مباشر مع أى أشخاص آخرين، وحتى الأجتماعات كان يجريها أون لاين بالفيديو ولذلك استبعد فكرة انتفال الفيروس إليه نتيجة الاختلاط مع أشخاص مصابين به.

وأرجع رجل الأعمال نقل الفيروس إليه بسبب استعمال أداه ملوثة بالفيروس أوباب سيارة أو غيره من هذه الأمور وهذا ما يكون نادراً خاصة وأن فرصة الاصابة بالفيروس تكون أكبر بسبب الاختلاط مشدداً على أن لديه ايمان كبير بتخطى هذى الاصابة خاصة وأن علاجها يعتمد فى الجانب الأول على الحالة النفسية للمصاب.

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حسن سامى وزوجته الفنانة داليا البحيرى

جدير بالذكر أن رجل الأعمال حسن سامى تزوج من الفنانة داليا البحيرى منذ 3 سنوات، لديه ثلاثة بنات الكبيرة تدعى آية وتعمل ميك أب ارتيست كما أنها موظفة فى شركة، والثانية حبيبة تعمل مصممة أزياء، والثالثة ملك التى مثلت فى مسلسل "زى الشمس" مع دينا الشربينى فى شهر رمضان قبل الماضى، إضافة إلى ابن وحيد وهو محمد.

وكان حسن سامى قد ناشد الأصدقاء والمقربين بالدعاء له بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قبل أيام، وكتب عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، "لقد اختبرت إيجابية Covid-19 الآن.. الحمد لله على كل شئ، حالتى كويسة جداً، دعواتكم مكونش نقلت العدوى لمراتى والولاد أهم حاجة.. اسألكم الدعاء.. أرجوكم بلاش اتصال، أنا كتبت البوست علشان أى حد تعامل معايا أو حد من القريبين منى يعرف مش أكتر".