شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد إيجي إزيليا بإطلالة مثيرة بالأسود بعد الإعلان عن إنجابها صبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت النجمة العالمية إيجي إزيليا حدا للشائعات الأسبوع الماضي من خلال تأكيدها عبر صفحتها الشخصية علي " انستجرام " أنها أنجبت ابن سري في وقت ما خلال هذا العام.

لكن نجمة الراب البالغة من العمر ( 30 عاما ) فاجأت محبيها و معجبيها من مرتادي صفحتها علي " إنستجرام " بنشرها عدد من الصور بإطلالة مميزة و خاطفة للأنظار و كأنها تذكر عشاقها بمدي جمالها الذي مازالت تحافظ عليه حتي بعد مرحلة الحمل و الانجاب ، و ما لفت الأنظار ان ايجي عادت للشعر الأشقر من جديد و ذلك بعد أسبوع واحد فقط بنسرها صوره باللون الأحمر .



ايجي ازيليا

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يذكر أن إيجي ازيليا كشفت مؤخرا عبر الـ stories الخاصة بصفحتها الشخصية علي موقع Instagram، والتى تضم أكثر من 13.4 مليون شخص، أن لديها ابن، فكتبت "ظللت انتظر الوقت المناسب لأعلن لكنى أشعر أنه كلما مر الوقت كلما أدركت أننى سأشعر دائما بالقلق من إعلان هذا الخبر المهم للعالم، وهى الكلمات التى أثارت بها ازيليا الكثير من الجدل

الغريب أن النجمة الشهيرة لم تكشف عن أى معلومات خاصة بابنها مثل اسمه أو أين ومتى ولد، لكنها فضلت أن تكون قصة ابنها محط تركيز الكثيرين، خاصة وسائل الإعلام وكأنها تسعى للبحث عن تسليط الأضواء من جديد عليها.