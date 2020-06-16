شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو" يحتفل بعيد ميلاد ابنه: "تجعلني دائما فخورًا بك وأب سعيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان "أبو"، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاد نجله العاشر، بنشر صور تجمعهما بنفس الإطلالة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها قائلا :" عيد ميلاد سعيد لأروع طفل .. أنت دائما تجعلني فخورًا وأبًا سعيدًا.. عيد ميلاد عاشر سعيد يا هيشو".







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ووكان "أبو" قد حرص على تهنئة شقيقته بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحته ليشارك هذا الاحتفال مع الأصدقاء والمتابعين، وعبر عن حبه لأخته ومدى قوة علاقتهما ببعضهما، حيث كتب فى تعليقه على الصور: "ولد الإخوة ليزعجوا أخواتهم.. آمل أننى ما زلت أقوم بعمل جيد.. أسعد عيد ميلاد لأول صديق لى".

يشار إلى أن الفنان "أبو"، وزوجته نهال لهيطة، كانا قد رزقا بابنتهما الأولى، "ليال"، حيث نشر أبو - حينها - صورة له مع طفلته الرضيعة، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "ليال.. أبو ليال".

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وحينها حرص عدد من الفنانين على تهنئة "أبو" بمولودته الجديدة، من خلال التعليقات على الصورة، حيث قال محمد محسن: "حبيبى ألف مبروك وتتربى فى عزك"، كما هنئه المخرج خضر محمد، قائلا: "بسم الله ما شاء الله، الله أكبر حبيبى، تتربى فى عزك".

وكان النجم "أبو" قد صرح مؤخرًا بأنه يشعر بفقدان الحرية فى الظروف الأخيرة للحظر، ومنذ تفشى فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، وأن المقارنة بين 2020 وأى عام يسبقه لن تكون منصفة، معربا عن تفاؤله لأن الأحداث والظروف الصعبة يأتى بعدها الفرج والخير للناس.

وأشار أبو، خلال حواره السابق فى برنامج "نجوم فى الحظر" على راديو إينرجى، إلى أنه مفتقد حريته فى الذهاب لأى مكان ومفتقد زيارة والدته، لكن كان هناك جانب ايجابى من الحظر، وهو أنه أصبح يجلس كثيرا مع أسرته الصغيرة بعد أن كان العمل يحول بين وجودهم سويا كثيرا.