شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أغاني جديدة لشاكر وشيبة وأبو وكارول سماحة رغم "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برغم تفشي وانتشار وباء كورونا في العالم إلا أن سوق الموسيقي مثله مثل منحنى الحياة يتعايش مع الوضع الجديد ففي ظل ما يعانيه العالم من حالة ركود شديدة وفقر في انتاج الأعمال الغنائية الجديدة ، يستعد 10 مطربين من اجيال مختلفة لتقديم 10 كليبات غنائية جديدة، لباقة مختلفة من نجوم الوطن العربي ومجموعة من الشباب الصاعد من خلال شركة آمنت بموهبتهم، وقدراتهم الفنية الواعدة .

الشركة تعاقدت مع كل من: كارول سماحة وهاني شاكر وآبو وسامر أبو طالب ، ومحمد سرور و أحمد مهنى و عمرو الشاذلي وياسمينا سامي وأحمد شيبه و محمد نور لانتاج كليبات مختلفة الوانها الفنية خلال العام .

كان المطرب هاني شاكر قد انتهى من تسجيل أغنيته الجديدة بعنوان "هتعدى" ويهدف من خلالها إلى بث حالة من الأمل ‏والتفاؤل في زمن الكورونا والأغنية من كلمات الشاعر رامى أمين، ومن ألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع زووم ، وتقول كلمات الأغنية: "هتعدى والله لتعدى.. اتقل وهتحلَى وتَحَدَّى وهتبقى الدنيا دى وردى في عنينا الأزمة دى بجد ورتنا ‏فيه حاجات كانت بره حساباتنا..قربنا من بعضنا في بيتنا ودَعينا".

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أما كارول سماحة فقد كانت قد أعلنت منذ وقت قريب أنها لم تحدد موعد طرح البومها الجدي وهو يحتوي على ثماني أغنيات، وأغلب كلماته من تأليفها بالإضافة إلى تعاونها مع شعراء آخرين، من مصر، وقام بتلحين أغاني الألبوم محمد يحيى، محمد رحيم، إسلام زكي والألبوم يضم أغنية سينجل باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية ستكون مفاجأة، لحنها شاب مغربي، بينما كتبت الأغنية فتاة من سوريا، والألبوم الجديد يميل للون الإيقاعي، ويحمل نوعاً من البهجة.