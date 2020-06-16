فيديو| محمد رمضان: "لمست حماس الجمهور لمسلسل الإمبراطور من قبل كتابته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو من لقاء قديم له مع الإعلامي عمرو الليثي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر رمضان في الفيديو وهو يقلد الراحل أحمد زكي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لفيلم "حليم".

Advertisements

وعلق محمد رمضان على الفيديو :"شكرا على الإفكت ده لمست اجتهاد وحماس الجمهور للمسلسل، من قبل كتابته، إن شاء الله مسلسل الامبراطور رمضان 2021، قصة حياة أحمد زكي".

وكان الفنان محمد رمضان قد أعلن عن تجسيد شخصية النجم الكبير أحمد زكي في مسلسل يحمل اسم "الإمبراطور" في رمضان القادم 2021.

وشارك محمد رمضان، فى دراما رمضان الماضى بمسلسل "البرنس"، وشاركه البطولة نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.