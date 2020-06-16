"هذه ليلتي" لناهد السباعي يفوز بالجائزة الذهبية بـ"جنيف الدولي للفيلم الشرقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حصل فيلم "هذه ليلتي" على الجائزة الذهبية، في المسابقة الرسمية لمهرجان جنيف الدولي للأفلام الشرقية (FIFOG) بسويسرا، والذي أقيم في الفترة ما بين 8 وحتى 14 يونيو في نسخته الرقمية.

أقيمت الدورة تحت شعار "المقاومة.. المؤنث"، ليضم المهرجان مختارات من إنتاج الأفلام الشرقية، لتسليط الضوء على إبداع المرأة ورفض الشعوب للعنف بجميع أشكاله والأمل في غد أفضل، وصرحت لجنة التحكيم أنه تم منح هذه الجائزة لكفاءة الفيلم والجرأة السردية ، ولا سيما استكشاف المشهد الحضري لمدينة كبيرة في مصر وتناقضاتها. وجودة الاختيار للموسيقى وقوة الفيلم التي تشبه الحلم

الفيلم حظى العام الماضي بعرضه العالم الأول بـمهرجان الجونة السينمائي الدولي وعدة عروض أخرى شملت مهرجان كليرمون فيران ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

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وتدور أحداث الفيلم حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، يتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها، كما حصل على جائزة الدعم المالي من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب منحة الدعم من الإتحاد الأوروبى – اليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.

ويشارك في بطولة الفيلم النجوم ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان، ويعتبر هو تعاون إنتاجي بين شركتي ريد ستار وS Production.