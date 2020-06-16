"كان كاره شنبه ومراعيه جدا".. ماجد الكدواني وبيومي فؤاد صداقة أكثر من 30 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علاقة صداقة قوية ربطت بين الفنان بيومي فؤاد، والفنان ماجد الكدواني، على مدار سنوات عديدة، خاصة أنهما خريجا كلية الفنون الجميلة.

وفي لقاء مع الإعلامي معتز الدمرداش، قال النجم بيومي فؤاد، إنه أحب التمثيل بمسرح الجامعة حينما شاهد ماجد الكدواني يمثل على المسرح، ووقتها كان "الكدواني" نجم فريق "أتيليه المسرح" وهو فريق التمثيل بكلية الفنون الجميلة، ولا يدخل مسابقة تمثيل إلا وفاز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنه التحق بفريق التمثيل بعد ماجد الكدواني بسنة واحدة، عام 1988 وكان يلعب أدوار صغيرة، بينما كان "الكدواني" هو نجم الفريق.

وأشار إلى أن ملامح "الكدواني" وجسمه الممتلئ ونظارته، جعله يلعب كل الأدوار على المسرح.

بينما قال في مداخلة مع برنامج "مزنوق فين" على إذاعة إينرجي، وكان ضيف البرنامج وقتها ماجد الكدواني: "ماجد طول عمره ابن ناس، كان بيروح بيته مش بيبات معانا، لدرجة كنا مسميينه مون بيه".

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وتابع: "إحنا كنا ولاد البطة السودا، ومن يومه وهو ابن ناس، وكنا متعاونين جدا في الفريق وكنا بنجيب مراكز على مستوى الجمهورية".

وحكى الثنائي موقفا طريفا جمعهما، إذ قال بيومي: "كنت أنا النائب بتاع ماجد، وقالي إيه رأيك نسلم الراية لولد من الولاد الصغيريين اللي موجودين في الجامعة، فوافقت".

واستكمل: "خرج ماجد وقال مين حابب يرشح نفسه، فرفعت إيدي، فماجد قعد يضحك ويشتم جامد، وقالي يا عم بقولك نديها لعيل صغير، بس في الآخر أدوهاني بالتزكية".

بينما قال "الكدواني": "بيومي كان زمان كاره شنبه أوي ورغم كدة كان مراعيه جدا".

ويحتفل الفنان بيومي فؤاد اليوم بعيد ميلاده، ويعتبر "بيومي" من أشهر نجوم الكوميديا،، ومن أبرز أعماله "أسماء"، "نادي الرجال السري"، "رغدة متوحشة"، وغيرها من الأعمال.