بالفيديو| مصرية أمريكية تغني لشهداء الجيش الأبيض وتدعم حربهم ضد "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حرصت المغنية ليانا أفيوتي، الأمريكية ذات الأصول المصرية، على تقديم التحية لشهداء الجيش الأبيض الذين ضحوا بحياتهم لإنقاذ المرضى من فيروس كورونا المستجد، وذلك بتقديم أغنية جديدة لهم.
وكتبت ليانا في تقديمها للأغنية التي طرحتها على موقع "يوتيوب": "هذا مخصص لجميع الأطباء والممرضات وكل العاملين في الخطوط الأمامية ضد فيروس كورونا، الذين ضحوا بحياتهم من أجل رعاية أولئك الذين تأثروا بـ COVID-19".
الأغنية تم تصويرها كفيديو كليب في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في مدينة نيويورك كونها تعيش هناك، كما تم تسجيل الأغنية بالعربية والإنجليزية.
الأغنية شاركت ليانا في كتابة كلماتها مع أندرو بيل وألحان د. أروى الشاعر وجورج جميل، وهندسة صوتية جرجس صبحي، بينما قام رفيق جوزيف بتصوير وإخراج الكليب.
وقالت ليانا "أعيش في نيويورك وهي واحدة من المراكز الرئيسية في العالم لفيروس كورونا، ولكوني أمي طبيبة فلقد شعرت بما يقدمونه وما يعانون من أجل تقديم أفضل رعاية لأي مصاب، واسمع منها ومن أصدقائها عن ما يحدث معهم يوميا، ولقد شعرت بالإمتنان لإنهم يواجهون المجهول من أجل بقائنا علي قيد الحياة".
ليانا حصلت علي شهادة الهندسة المدنية ولكنها منذ انتقلت للعيش نيويورك وبدأت التدريب كممثلة ومنتجة وأحيانا تقدم عروض كوميدية، ولكن هذه الأغنية هي أول ما تقدمه في عالم الغناء حيث لا تعتبره خيارا مهنيا لها،وإنما طريقة ممتعة للتعبير عن الذات.
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