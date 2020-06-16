"عقد الزواج اتسرق".. هيفاء وهبي تسخر من تأجيل قضية إثبات زواجها من وزيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

سخرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من تأجيل جلسة قضيتها مع الملحن ومدير أعمالها محمد وزيري، والتي رفعها الأخير لإثبات زواجه منها.

وكتبت هيفاء تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" :" بتاريخ 2/6/2020 كانت جلسة اثبات الزواج اللي رافعها م.و بمحكمة الأسرة ".

وأضافت هيفاء: "حضر المحامين ولم يبرز محاميه أي مستند رسمي ولا حتى شهود وقال: عقد الزواج انسرق !! القاضي رد ان السرقة مش صلاحيات محكمة الأسرة وفجأة محاميه قله معايا عقد وطلب تأجيل الجلسة خوفا من تحويلها للحكم، وتأجلت لليوم".

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يذكر أن وزيري أقام دعوى لإثبات زواجه من هيفاء، وذلك بعد أن قامت الأخيرة برفع دعوى تتهمه فيها بسرقة 62 مليون جنيه.

كما طالبت الفنانة هيفاء وهبي، إحدى الشركات العقارية بمدينة الشيخ زايد، بعدم التعامل مع مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن الملقب بمحمد الوزيري، فيما يخص الوحدات السكنية والفلل التي تمتلكها.

ووجهت هيفاء، إنذارًا للشركة بعدم التعامل معه فيما تمتلكه، من خلال بيان طرحته عبر حسابها على تويتر. وجاء في البيان: "بشأن التعامل على الوحدة العقارية المملوكة لشقيقتي بموجب مستندات رسمية بحوزتنا.. نطالب بعدم التعامل مع المدعو محمد حمزة عبد الرحمن الملقب بمحمد الوزيري بشأن الوحدة سواء للشركة أو للغير، وأي تصرف يعتبر باطل بطلانا مطلقا".

وكانت هيفاء وهبي قد انفصلت عن مدير أعمالها محمد وزيري، وتقدمت ببلاغ ضده تتهمه بالاستيلاء على أموالها وسحبها من حسابها الخاص، بموجب توكيل حصل عليه منها.