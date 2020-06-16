رفقة منة شلبي.. هنيدي يكشف عن أول صورة من "الإنس والنمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد هنيدي صورة تجمعه بالفنانة منة شلبي، من كواليس فيلمه الجديد "الإنس والنمس"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وبدأ هنيدي تصويرأولى مشاهد الفيلم السبت الماضي، بأحد الاستديوهات.

ويشهد الفيلم أول تعاون سينمائي بين منة شلبي، وصابرين في هذا الفيلم، الذي يعود من خلاله للعمل مع المخرج شريف عرفه بعد غياب سنوات منذ أن قدما فيلم "فول الصين العظيم".

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، ومن إخراج شريف عرفة.

وأجرى هنيدي مؤخرًا عملية جراحية في القلب، لتركيب دعامات، بسبب انسداد ببعض الشرايين في القلب.

Advertisements