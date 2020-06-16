بعد تأجيل الأوسكار.. "كورونا" يؤجل حفل الـ"بافتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
قررت الأكاديمية البريطانية لعلوم السينما والتلفزيون "بافتا"، تأجيل حفل توزيع جوائزها السينمائية لعام 2021 تماشيًا مع قرار أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بنقل جوائز الأوسكار إلى أبريل المقبل.
ستقام الجوائز في العام المقبل في 11 أبريل أي قبل أسبوعين من حفل توزيع جوائز الأوسكار، والذي سيقام في 25 أبريل.
وقالت الأكاديمية في بيان لها: "هذا التغيير من التاريخ المعلن سابقًا في 14 فبراير يعترف بتأثير الوباء العالمي ويستوعب فترة الأهلية الممتدة. وقالت بافتا في بيان مساء الإثنين إن المزيد من التفاصيل حول الحفل سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من العام".
وأضافت الأكاديمية أنه سيتم الإعلان عن متطلبات الأهلية للترشيح لجوائز بافتا يوم الثلاثاء المقبل.
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