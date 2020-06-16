بصورة مع سناء يونس.. أحمد السقا يستعيد ذكريات "حرب أطاليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
استعاد الفنان أحمد السقا ذكريات فيلم "حرب أطاليا"، بعد 15 عاما .
ونشر السقا صورة تجمعه بالفنانة الراحلة سناء يونس، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
فيلم "حرب أطاليا"، بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، خالد صالح، خالد أبو النجا، رزان مغربي، مجدي كامل، ومن تأليف حازم الحديدي، وإخراج أحمد صالح.
وتعاقد السقا على مسلسل "نسل الأغراب"، بمشاركة الفنان أمير كرارة، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، ليخوضا به السباق الرمضاني لعام 2021.
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A post shared by Ahmed ElSaka (@ahmedelsakaeg) on Jun 16, 2020 at 6:02am PDT
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