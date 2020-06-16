فيديو| الطفل آدم وهدان يكشف تفاصيل مكالمة عمرو دياب له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الطفل آدم وهدان عن مكالمة الهضبة عمرو دياب له، بعد مشاركته في مسلسل "لعبة النسيان"، الذي شارك فيه ضمن السباق الرمضاني الماضي لعام 2020.

وقال وهدان، خلال لقائه في برنامج "ITS SHOWTIME"، الذي تقدمه المذيعة مها الصغير،: " عمرو قالي أنت أحسن ممثل في العالم، وقولتله أنت أحسن مغني في العالم، واتبسطت إني كلمتك".

وأضاف آدم :"أنا بعمل أحسن حاجة عندي عشان المشهد يكون حلو، وعايز ابقى ممثل وطيار".

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وتابع وهدان "ماما بتحفظني الكلام، واستاذة ريم حجاب مدربة التمثيل بتاعتي كانت بتعلمني، كانت بتقولي إني مش مشهور والناس مش بتحبني عشان كدا كنت بعيط".

وأكمل آدم :"دينا الشربيني طيبة جدا، وكنا نقعد نضحك ونتصور في الكواليس، هشتغل مع الفنان محمد هنيدي بس مش عارف مسلسل ولا فيلم".

مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.