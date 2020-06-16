وزيرة الهجرة: "26 ألف مشاهدة للحلقة الـ28 من "الاختيار" باللغة الإنجليزية وهذا موعد عرض الـ29

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه تم البدء في نشر آخر ثلاث حلقات من مسلسل الاختيار، الذي يجسد بطولات أبناءنا في القوات المسلحة خلال حربهم على الإرهاب، وذلك عبر الصفحة الرسمية للوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه عقب نشر الحلقة رقم 28 المترجمة باللغة الانجليزية، لاقت ترحيبا شديدا من الأسر والجاليات المصرية بالخارج، حيث إن المسلسل وأحداثه من شأنها زيادة روح الولاء والانتماء لدى أبنائهم، كما أن أحداث المسلسل تعد فرصة لتفاعل الأبناء، وزيادة انتمائهم لوطنهم الأم؛ حيث يشاهدونه خلال فترة الحظر في المنزل.

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وأشارت مكرم إلى أن هذه الحلقات ليست هي التجربة الأولى بل قامت الوزارة بترجمة فيلم "الممر" إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وعرضه خلال مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، وأيضًا خلال فعاليات برامج الجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، فهذه هي التجربة الثانية التي تستخدم فيها وزارة الهجرة الفن لإرساء الشعور الوطني لدى أبناء مصر في الخارج.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن اليوم سيتم نشر الحلقة رقم 29 من مسلسل "الاختيار"، والمترجمة باللغة الإنجليزية، كما أنه سيتم نشر عقب ذلك نشر الحلقات المترجمة باللغة الفرنسية.

أعلنت وزارة الهجرة، الأحد الماضي، ترجمة آخر ثلاث حلقات من "مسلسل الاختيار (العمل الدرامي الوطني)؛ استكمالًا لجهود ربط أبناء الجيلَين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم والحفاظ على الهوية ونشر الوعي بقضايا الأمن القومي بينهم، والتي تتم بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في صورة دورات تثقيفية.