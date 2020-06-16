تراند اليوم : فنان تركي شهير يحيي ذكرى " الساروت" بهذه الطريقة

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو للفنان التركي محمد علي أصلان، وذلك بإنشاده أغاني حارس مرمى الصورة السورية اللاعب عبد الباسط الساروت الملقّب بـ "بلبل الثورة السورية."

وجاءت إنشاد أصلان لأغاني الساروت، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الساروت.

ويظهر الفنان التركي وهو ينشد أغنية "حانن للحرية حانن" التي اشتهر بها السوري الساروت.

وقام الفنان أصلان أيضا بأداء أغنية "يا يمّا جيتك شهيد"، حيث لقي ترحيبا من قبل المستمعين الأتراك والعرب بتحية الفنان التركي إلى بليل الثورة السورية.

وقال أصلان إن ما قام به هو تذكير بشاب مقدام، ومن الشباب الذين يستحق أن يكتب لهم الملاحم وتؤدى الأغاني لهم وتقرأ الأشعار.

وتابع قائلا: "دعونا لا ننسى شجاعته وتضحياته وصوته المجلجل وما أضافه للثورة السورية".

يذكر أن ثوار سوريا نشطاء ومحتجون كانوا قد أحيوا أيضا ذكرى استشهاد بحارس الثورة السورية عبد الباسط الساروت ، من خلال نشر أغنية له تنشر لأول مرة، بالإضافة إلى هتافات تحيي ذكراه في احتجاجات السويداء الغاضبة.

وقام نشطاء بنشر أغنية "هذا الوطن" للشهيد عبد الباسط الساروت.

وكتب المدون السوري هادي العبد الله على حسابه في تويتر : " في ذكرى استشهاد حارس الثورة عبد الباسط الساروت أغنية "هذا الوطن" العرض الأول.. تنشر لأول مرة".

ويعتبر الساروت البالغ من العمر 27 عاما، هو الحارس السابق للمنتخب السوري للشباب، والذي استشهد في 8 يونيو 2019، متأثرا بإصابات بليغة في معارك ضد النظام السوري بريف حماة الشمالي.

وقد شيع الساروت في اليوم التالي،عقب استشهاده في جنازة مهيبة إلى مثواه الأخير في إدلب حيث كانت وصيته، وذلك بعد الصلاة عليه في أحد المساجد الكبرى بمدينة الريحانية التركية.



