فن ومشاهير

تراند اليوم : "قبلات حارة"..عارضة أزياء كويتية تنشر صور حميمية مع مغني أمريكي(صور)

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نشرت عارضة الأزياء الكويتية من أصل لاتيني "دينيس بيدوت"، صور حميمية لها مع مغني الراب الأمريكي الشهير "ليل وين"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لتؤكد العلاقة بينهما.
وكتبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 34 عامًا ، على الصور التي نشرتها رفقة المغني الأمريكي :" بطريقة ما وسط كل هذا الجنون ، حدث شيء مميز".
وتأتي تأكيد علاقة "بيدوت"، بعد شهر واحد فقط من انفصال "ليل واين"، عن خطيبته الأسترالية المشهورة لاتيكا توماس  ، وفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية .
ومن ضمن الصور التي نشرتها "بيدوت" صوراً جريئة معه وهي تقبله وتضحك ، وفي صورة أخرى وضعا رأسيهما قريبة من بعضهما البعض.
الجدير ذكره أن "بيدوت"، هي عارضة أزياء لاتينية تحمل الجنسية الكويتية وتحظى بمتابعة مئات الآلاف على موقع "إنستجرام".


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