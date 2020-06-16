حرص الفنان رامز أمير على مشاركة جمهوره مقطع فيديو لبعض مشاهد الاكشن له في فيلم "حملة فرعون"، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
وعلق "أمير" على الفيديو قائلا :" تجميع لاخطر مشاهد اكشن لرامز امير منفيلم "حملة فرعون" مع الميكينج.. الحمد لله كل ده بداية لسة، مش عاوز افاجأكم بس اللى عملته ده تقريبا حوالى 10 % بس من اللى بعرف اعمله، ان شاء الله الاكشن اللى جاى هيبقى جنان رسمي ولكل مجتهد نصيب".
شاهد
ويذكر ان آخر أعمال الفنان رامز أمير مسلسل" الاختيار " للنجم أمير كرارة، وتدور أحداثه حول حياة البطل أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. اخطر مشاهد الأكشن لرامز أمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.