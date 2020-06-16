فيديو.. اخطر مشاهد الأكشن لرامز أمير

حرص الفنان رامز أمير على مشاركة جمهوره مقطع فيديو لبعض مشاهد الاكشن له في فيلم "حملة فرعون"، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وعلق "أمير" على الفيديو قائلا :" تجميع لاخطر مشاهد اكشن لرامز امير من

فيلم "حملة فرعون" مع الميكينج.. الحمد لله كل ده بداية لسة، مش عاوز افاجأكم بس اللى عملته ده تقريبا حوالى 10 % بس من اللى بعرف اعمله، ان شاء الله الاكشن اللى جاى هيبقى جنان رسمي ولكل مجتهد نصيب".

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ويذكر ان آخر أعمال الفنان رامز أمير مسلسل" الاختيار " للنجم أمير كرارة، وتدور أحداثه حول حياة البطل أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.