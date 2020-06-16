نادين نسيب نجيم : أهم قاعدة للفشل إرضاء الناس

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، أثناء تواجدها داخل السيارة. علقت نجيم على الصورة موضحه أهم قواعد الفشل حيث قالت أنها لا تعلم قواعد النجاح لكن أول قاعدة للفشل هي محاولة إرضاء الجميع. قالت أنها لا تعلم قواعد النجاح لكن أول قاعدة للفشل هي محاولة إرضاء الجميع. وافق عدد كبير من جمهورها ومحبيها على كلامها فحصلت على أكثر من 300 ألف إعجاب والعديد من التعليقات الإيجابية. على كلامها فحصلت على أكثر من 300 ألف إعجاب والعديد من التعليقات الإيجابية. Advertisements يذكر أن أحدث أعمال نادين نسيب نجيم هو مسلسل خمسة ونص والذي خاضت به الموسم الرمضاني العام الماضي مع قصي الخولي ومعتصم النهار.

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