نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور صورة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، علقت عبدالغفور متمنية للجميع أن يجدوا سلامهم الداخلي.
تفاعل عدد كبير من جمهورريهام ورواد منصات التواصل الاجتماعي مع صورتها وحديثها عن السلام الداخلي، فحصلت على أكثر من 12 ألف تعليق والعديد من التعليقات الإيجابية.
يذكر أن ريهام عبدالغفور شاركت في مسلسل زي الشمس العام الماضي مع دينا الشربيني، كما تستعد للمسلسل حتى لا يطير الدخان مع مصطفى شعبان وحسين فهمي وسمر مرسي.
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام عبدالغفور لجمهورها: أتمنى أن تجدوا السلام الداخلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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