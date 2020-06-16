نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور صورة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، علقت عبدالغفور متمنية للجميع أن يجدوا سلامهم الداخلي. تفاعل عدد كبير من جمهور ريهام ورواد منصات التواصل الاجتماعي مع صورتها وحديثها عن السلام الداخلي، فحصلت على أكثر من 12 ألف تعليق والعديد من التعليقات الإيجابية. ريهام ورواد منصات التواصل الاجتماعي مع صورتها وحديثها عن السلام الداخلي، فحصلت على أكثر من 12 ألف تعليق والعديد من التعليقات الإيجابية. Advertisements يذكر أن ريهام عبدالغفور شاركت في مسلسل زي الشمس العام الماضي مع دينا الشربيني، كما تستعد للمسلسل حتى لا يطير الدخان مع مصطفى شعبان وحسين فهمي وسمر مرسي.

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كانت هذه تفاصيل خبر ريهام عبدالغفور لجمهورها: أتمنى أن تجدوا السلام الداخلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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