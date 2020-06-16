محمد شريف' فيلم "صابر وراضي"تجربة كوميدية جديدة

اعرب الفنان الشاب محمد شريف حسن، عن سعادته بالمشاركة في فيلم "صابر وراضي" للنجم أحمد آدم والنجمة سمية الخشاب، والمقرر تصويره عقب الانتهاء من أزمة كورونا.
وقال "حسن" إن وجوده في فيلم مع المخرج أكرم فريديمثل نقلة قوية في حياته الفنية بعد تجاربه المسرحية المتعددة بداية من مسرح الجامعة مرورا إلى مسارح الدولة وخوضه تجارب الاحتراف في المسارح الخاصة، مضيفًا بأن الفيلم يقدم تجربة كوميدية جديدة ومختلفة عليه تمامًا.
وتابع، بأنه سيبدأ تصوير مشاهدة عقب الانتهاء التفاصيل الأخيرة من الفيلم، والمقرر لها بعد أسبوعين، داخل أحد الأحياء الشهيرة بالقاهرة.
يذكر أن "صابر وراضي" بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، محسن محي الدين، ومن تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد.
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