أحمد خالد صالح عن والده: مدرستي

نشر الفنان الشاب أحمد خالد صالح صورة من أحد اللقاءات السابقة لوالده القدير الراحل خالد صالح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام. تُظهر الصورة جزء من فلسفة الراحل خالد صالح في الحياة وردوده على محاوره حول تلك الأراء. الأراء. علق أحمد خالد صالح على الصورة قائلًا " مدرستي، رحمة الله عليك أبويا " تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجمهور كل من الراحل خالد صالح ونجله مع Advertisements الصورة، فحصل على أكثر من 75 ألف إعجاب والعديد من التعليقات الإيجابية من بينهم الفنان أحمد طلعت والفنانة ركين سعد. الصورة، فحصل على أكثر من 75 ألف إعجاب والعديد من التعليقات الإيجابية من بينهم الفنان أحمد طلعت والفنانة ركين سعد. يذكر أن أحمد خالد صالح شارك في مسلسل الفتوة مع ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني وغيرهم من النجوم، المسلسل من تأليف هاني سرحان ومن إخراج حسين المنباوي.

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