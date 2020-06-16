نشرت الفنانة الشابة أيتن عامر صورة لها برفقة زوجها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام بمناسبة عيد زواجهما.
علقت عامر على الصورة قائلة " خمس سنين ولسة مكملين ".
أستكملت أيتن كلامها وعبرت عن حبها لزوجها بكلمة "أحيك "
تلقت أيتن العديد من التهاني من خلال جمهورها وأصدقائها ومن بينهم الفنانة حنان مطاوع والتي قالت لها " عقبال العمر كله في هنا وسعادة وراحة بال حبيبتي "
هذا بالأضافة لأكثر من 60 ألف إعجاب والعديد من التعليقات التي تمنت لهم دوام السعادة.
يذكر أن أيتن عامر خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل فرصة تانية والتي قدمت من خلاله شخصية أثارت جدل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، المسلسل من بطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي وغيرهم من نجوم الفن المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر أيتن عامر لزوجها: خمس سنين ولسة مكملين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.