أيتن عامر لزوجها: خمس سنين ولسة مكملين

نشرت الفنانة الشابة أيتن عامر صورة لها برفقة زوجها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام بمناسبة عيد زواجهما.

علقت عامر على الصورة قائلة " خمس سنين ولسة مكملين ".

أستكملت أيتن كلامها وعبرت عن حبها لزوجها بكلمة "

أحيك "

تلقت أيتن العديد من التهاني من خلال جمهورها وأصدقائها ومن بينهم الفنانة حنان مطاوع والتي قالت لها " عقبال العمر كله في هنا وسعادة وراحة بال حبيبتي "

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هذا بالأضافة لأكثر من 60 ألف إعجاب والعديد من التعليقات التي تمنت لهم دوام السعادة.

يذكر أن أيتن عامر خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل فرصة تانية والتي قدمت من خلاله شخصية أثارت جدل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، المسلسل من بطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي وغيرهم من نجوم الفن المصري.