رضوى الشربيني توجه تهنئة خاصة لوالدتها في عيد ميلادها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

وجهت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني تهنئة خاصة لوالدتها، احتفالا بعيد ميلادها.

رضوى نشرت صورة جمعتها بوالدتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “أنا بحبك أوي وفخورة إنك أمى أوى.. وبقول الحمد لله انه من ضمن ال٢٤ قيراط بتوعى انه رزقنى بيكى و أدنى أم عظيمه زيك”.

الإعلامية المصرية أضافت: “كل سنه وانتى طيبه و سعيده و حلوه و حنينه و جدعه زى ما انتى.. و يارب يديكي الصحة و يطول لنا فىً عمرك يا أغلى حاجه فى حياتي”.

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وكانت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني قد علقت مؤخرا على إصابة 4 من زملائها الإعلاميين بفيروس “كورونا” المستجد، وهم آية عبدالرحمن، وريهام السهلي، وإلهام نمر، ‏وعمرو صلاح.

رضوى نشرت صورة مجمعة لزملائها الأربعة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “الخبر ‏‏ ده انا عارفاه من امبارح وماكنتش عايزه ابقى أول الناس اللى بتنقله.. الحقيقه انه خبر مؤلم هو إصابة زملائي فى قناه‎ CBC extra ‎ بفيروس الكورونا”.‏

الإعلامية المصرية أضافت: “ارجوكم تدعوا لهم لانهم كانوا بيشتغلوا على الهوا ٢٤ ساعه تقريبا علشان الناس... ادعوا لهم هما و اهاليهم و زملائهم لانه ‏الموضوع حقيقى مش بسيط”.، لكنها عادت وحذفت المنشور بعد فترة قصيرة.