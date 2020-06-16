رضوى الشربيني توجه تهنئة خاصة لوالدتها في عيد ميلادها.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
وجهت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني تهنئة خاصة لوالدتها، احتفالا بعيد ميلادها.
رضوى نشرت صورة جمعتها بوالدتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “أنا بحبك أوي وفخورة إنك أمى أوى.. وبقول الحمد لله انه من ضمن ال٢٤ قيراط بتوعى انه رزقنى بيكى و أدنى أم عظيمه زيك”.
الإعلامية المصرية أضافت: “كل سنه وانتى طيبه و سعيده و حلوه و حنينه و جدعه زى ما انتى.. و يارب يديكي الصحة و يطول لنا فىً عمرك يا أغلى حاجه فى حياتي”.
وكانت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني قد علقت مؤخرا على إصابة 4 من زملائها الإعلاميين بفيروس “كورونا” المستجد، وهم آية عبدالرحمن، وريهام السهلي، وإلهام نمر، وعمرو صلاح.
رضوى نشرت صورة مجمعة لزملائها الأربعة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “الخبر ده انا عارفاه من امبارح وماكنتش عايزه ابقى أول الناس اللى بتنقله.. الحقيقه انه خبر مؤلم هو إصابة زملائي فى قناه CBC extra بفيروس الكورونا”.
الإعلامية المصرية أضافت: “ارجوكم تدعوا لهم لانهم كانوا بيشتغلوا على الهوا ٢٤ ساعه تقريبا علشان الناس... ادعوا لهم هما و اهاليهم و زملائهم لانه الموضوع حقيقى مش بسيط”.، لكنها عادت وحذفت المنشور بعد فترة قصيرة.
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