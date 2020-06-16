إصابة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي بفيروس «كورونا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الدكتور محمد خالد، الطبيب المعالج للفنانة المصرية رجاء الجداوي، مدير عناية مستشفيات العزل في محافطة الاسماعيلية، بإصابته بفيروس “كورونا” المستد.

الدكتور محمد خالد كشف أنه أصيب بفيروس “كورونا” خلال عمله في مستشفى الإسماعيلية العام، لافتا إلى أن نتيجة مسحته ظهرت يوم الجمعة بإيجابية، وتم تحويله لعزل صحى منذ عدة أيام في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية.

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يذكر أن مصدر طبي من مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، قد كشف أن المسحة الثالثة للفنانة المصرية رجاء الجداوي، أثبتت إيجابية إصابتها، وهو ما يعنى استمرار خضوعها للعلاج حتى إشعار آخر.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي قد دخلت العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، يوم 27 رمضان الماضي، بعد انتهاء تصوير مسلسل “لعبة النسيان” الذي أذيع في رمضان الماضي، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر المبارك، وبعد فترة تم نقلها للعناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية.

وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، العزل الصحي بالإسماعيلية، شائعات كثيرة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرًا، التي طالبت مروجي الشائعات بالدعاء لها بدلًا من نشر وترويج الشائعات التي أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحي.