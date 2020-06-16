مايلي سايروس تتسوق مع صديقها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة والمطربة الأمريكية مايلي سايروس، تعيش حياتها بشكل طبيعي جدًا في ظل خوف الملايين حول العالم من إنتشار فيروس كورونا ” COVID-19 ” الذي يهدد العالم.

ورصدت عدسات مصوري الباباراتزي كثير من الإطلالات لمايلي سايروس البالغة من العمر 27 عامًا، و كأنها ترفع شعار علي مزاجي، ومنها مؤخرًا عدة صور للنجمة العالمية خلال تسوقها في كالاباساس مع صديقها النجم العالمي كودي سيمبسون البالغ من العمر (23 عامًا)، حيث ظهر الثنائي بواحدة من الصور عندما ملأوا سيارتهم بأكياس المشتريات.

كانت مايلي سايروس ترتدي ملابس رياضية ذات تصميم بسيط إضافة إلى ارتداء قناع باللون الأسود.

والجدير بالذكر أن مايلي سايروس قامت مؤخرا بإخراج الكليب الأخير لكودي سيمبسون والذي يحمل اسم “Captain’s Dance With The Devil” و الذي اطلقه كودي في 21 مايو الماضي علي قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير ” يوتيوب ” و لم يحقق الكليب أي نجاح حتي الآن ، و قد أشار موقع ” بيلبورد ” أن الكليب تم تصويره في المنزل حيث يتواجد كودي سيمبسون بسبب الحجر المنزلي خوفا من انتشار فيروس كورونا “covid-19”.